Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Военный городок с квартирами по льготным ценам для военнослужащих начали строить в Тбилиси. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

По данным министерства, дома будут возведены на горе Махата, расположенной в Тбилиси. На месте будущего городка прошла торжественная церемония с участием военнослужащих и членами их семей. Министр обороны Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили торжественно заложили символическую капсулу.

«Согласно проекту, на горе Махата построят 39 семиэтажных корпусов, в которых будет 1092 квартиры. Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 квадратных метров жилой площади», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что военнослужащим нужно будет оплатить только 50% жилой площади, что по предварительным расчетам должно составить около $100 за один квадратный метр. Также военным будет предоставлена беспроцентная рассрочка.

Стоит отметить, что в Грузии остро стоит вопрос об обеспечении военнослужащих жильем. Строительство на горе Махата планировалось начать в апреле, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Изначально там собирались построить 635 квартир.