Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM В Ростовской области началась работы призывных комиссий. Планируется, что ряды Вооруженных сил России в ходе осеннего призыва пополнят более 3,5 тыс. новобранцев с Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В период проведения осеннего призыва в Вооруженные силы РФ планируется направить более 3,5 тысячи юношей из Ростовской области. При этом более 15% призывников будут направлены на службу с полученной военно-учётной специальностью», — отметил заместитель губернатора Вадим Артёмов.

Донские призывники будут направлены во все виды и рода Вооруженных сил РФ. Кроме того, новобранцы из Ростовской области традиционно направляются для несения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

ИА REGNUM сообщало, что все призывники из Ростовской области сдадут тест на коронавирус. На эти цели из региональной казны выделено свыше 3,2 млн рублей.

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