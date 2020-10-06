Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области на Тоцком полигоне прошли военные учения, в ходе которых отрабатывалась задача по перехвату разведывательно-ударных беспилотников «противника», сообщает пресс-службе ЦВО.

Согласно сценарию, военнослужащие провели радиоразведку и обнаружили сигналы управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Определив координаты беспилотников и выяснив, что БЛА условного врага следуют к железнодорожной станции для нанесения бомбового удара, военные применили комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Силок-02». Каналы спутниковой связи «противника» были подавлены, произошел сбой в управлении и телеметрии ударных БЛА. В результате «вражеские» беспилотники полностью вывели из строя.

В учениях участвовали более 500 военных и 40 единиц техники.