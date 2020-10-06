Сургут, Югра, , 08:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) около половины школ по субботам перешли на дистанционную форму обучения. Такое решение приняли родители, сообщает «СургутинформТВ».

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Отмечается, что в одной из сургутских родительской групп в Viber 95% проголосовали за то, чтобы субботние учебные дни перевести на дистанционный режим.

«У меня ребёнок в четвёртом классе и в первом классе. Мы очень даже за то, чтобы в субботу не учиться», — поясняет один из родителей своё решение.

По информации департамента образования Сургута, в 17 школах города суббота по решению родительских комитетов стала днём дистанционного обучения. Однако учителя отмечают несовершенство образовательных платформ и то, что не все ученики до сих пор способны самостоятельно подключиться к онлайн уроку.