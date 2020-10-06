Самара, , 09:05 — REGNUM Мужчину обвиняют в преступлениях экстремистского и террористического характера в Самаре. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, в 2015 году фигурант уголовного дела узнал, что его дядю, который участвовал в деятельности структурного подразделения международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили в Сирии. Следователи считают, что обвиняемый решил отомстить за его смерть, увлекся взглядами и идеологией ислама и запланировал выезд в Сирию (начал собирать деньги и продумывать маршрут выезда).

В декабре 2017 года обвиняемый уехал в Киргизию. Там в ЗАГСе он сменил свои анкетные данные и изменил свою фамилию на фамилию дяди. После этого он оформил все необходимые документы.

Отмечается, что свой преступный умысел, направленный на участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он не смог осуществить, поскольку был задержан в августе прошлого года в Жигулевске Самарской области.

Помимо этого, с 2016 года по 2018 год фигурант уголовного дела не раз размещал на своей странице в социальной сети материалы, в которых, как установили эксперты, содержались призывы к экстремистской и террористической деятельности.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам семи преступлений. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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