Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Препараты «Коронавир» и «Ареплавир» для лечения COVID-19 появились в аптеках Екатеринбурга. Информация размещена на справочном портале «Медгородок».

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Лекарства начали продавать как минимум три аптечные сети. В зависимости от дозировки, покупателю придётся отдать от 12 до 16 тыс. рублей за препарат.

Информацию нужно предварительно уточнять у самой аптеки — возможно, на момент обращения лекарств уже не будет в наличии. Препараты отпускаются только по рецепту врача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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