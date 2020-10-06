Махачкала, , 08:53 — REGNUM Еще один сотрудник колонии в пригороде Махачкалы, из которой сбежали шестеро заключенных, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в халатности, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро осужденных сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха исправительного учреждения. Двое из них отбывали наказание за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков. Задержать беглецов удалось 30 сентября в Калмыкии.

Фигурантом уголовного дела стал младший инспектор группы отдела безопасности указанной колонии. В день происшествия он находился в суточном наряде на посту «Производственная зона» для обеспечения порядка на территории колонии. Однако, как считает следствие, он халатно отнесся к исполнению своих обязанностей, чем и допустил побег заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан мастер производственного участка №1 центра трудовой адаптации осужденных колонии в Шамхале, на подконтрольной территории которого и был сделан подкоп. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, решением суда он арестован до 28 ноября.

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