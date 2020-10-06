Пхочхон, Южная Корея, , 08:42 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, коронавирус выявлен у представителя сухопутных войск в городе Пхочхон провинции Кёнгидо. Известно, что это 37-й случай заражения среди военных в Пхочхоне.

В настоящее время карантинные власти пытаются отследить пути заражения, однако точная причина пока не установлена.

Отметим, что 5 октября министр обороны страны Со Ук созвал экстренное совещание, в ходе которого приказал провести комплексную проверку соблюдения карантинных требований во всех воинских подразделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 239.

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