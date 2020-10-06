Кейптаун, , 08:40 — REGNUM Правительство ЮАР уделит приоритетное внимание женщинам и молодежи в рамках новой программы аренды пустующих государственных земель. Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса написал на своей странице в соцсети Twitter.

В соответствии с заявлением, женщины, которым ранее были выделены фермы в соответствии с существующей инициативой льготного приобретения земли, успешно управляли ими и перешли к коммерческому производству.

Он подчеркнул, что важно обеспечить, чтобы земля, арендованная для ведения сельского хозяйства, использовалась исключительно для этой цели и чтобы фермеры получали поддержку для увеличения производства.

В результате новых реформ 700 000 гектаров неиспользуемых или пустующих государственных земель будут переданы фермерам.