Москва, , 08:37 — REGNUM Определённые мутации в генах делают людей невосприимчивыми к COVID-19 или, напротив, наиболее подверженными риску тяжелого течения болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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Новый коронавирус использует белок ACE2 для проникновения в клетки дыхательных путей. От мутаций в гене, который кодирует этот белок, зависит, насколько легко вирус проникнет в клетки. Есть люди, которым грозит тяжёлая форма заболевания, а есть те, кого гены защищают. Выявить их можно путём специального исследования.

Различия в лейкоцитарных генах HLA — главного комплекса гистосовместимости — также влияют на реакцию организма на коронавирус. Инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний, иногда в дальнейшем это грозит инвалидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, американские учёные пришли к выводу о возможном формировании иммунитета к SARS-CoV-2 в результате того, что человек перенёс сезонное ОРВИ.

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