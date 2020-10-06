Эдмонтон, Канада, , 08:37 — REGNUM Нападающий канадского хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Коннор Макдэвид заразился коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что 23-летний хоккеист вместе со всеми представителями команды 5 октября прошел тестирование на SARS-CoV-2, и результаты его анализа оказались положительными.

«Сегодня наш капитан Коннор Макдэвид прошел медицинское обследование, которое выявило положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что в данный момент игрок находится на самоизоляции дома, следуя рекомендациям медиков, которые продолжают за ним наблюдать.

«Он чувствует себя хорошо, симптомы имеют легкий характер», — также отмечается в сообщении.

Отметим, Коннор Макдэвид провел в регулярных чемпионатах НХЛ 351 матч, набрав в них 469 (162 шайбы + 307 результативных передач) очков, также на его счету 17 игр в плей-офф и 18 (10 шайб + 8 результативных передач) очков.