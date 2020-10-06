Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 5 октября в телеграм-канале журналистка Маргарита Симоньян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Она рассказала о беседе с врачами и «большими начальниками»:

«Ситуация с COVID в Москве ужасающая».

По словам Симоньян, есть три сценария развития ситуации — «все берут себя в руки», возвращение карантина «с последующим кирдыком экономики» или «через неделю будем хоронить по 150 человек в день».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылись два резервных коронавирусных госпиталя.

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