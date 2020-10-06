Новосибирск, , 08:33 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 6 октября, за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 54 человека выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте: 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе скончались 473 человека, — уточнил оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек, на ИВЛ — семь пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 13 621 случай заражения коронавирусом, в том числе у 822 детей, 12 231 человек выписаны с выздоровлением.