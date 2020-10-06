Самара, , 08:39 — REGNUM Эпидпорог заболеваемости ОРВИ на 23% превышен у молодежи 15 лет и старше в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в целом по области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 12%. Несмотря на это, среди молодежи от 15 лет и старше зафиксировано превышение эпидпорога на 23%.

Она также сообщила о том, что за минувшую неделю увеличилось число семей, в которых было выявлено по два инфицированных коронавирусом. При этом было выявлено 35 завозных случаев заражения этой инфекцией при возвращении жителей из других регионов РФ и из-за границы.

Архипова отметила, что 31,1% инфицированных коронавирусом — это граждане от 30 до 49 лет, 29,9% — люди в возрасте от 50 до 64 лет, 25% инфицированных являются пожилыми людьми от 65 лет и старше.

В связи с этим, члены оперативного штаба настоятельно рекомендовали соблюдать режим самоизоляции людям пожилого возраста и гражданам с хроническими заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми запустили мобильные пункты вакцинации против гриппа