Аддис-Абеба, , 08:33 — REGNUM Правительство Эфиопии ввело запрет на полеты над плотиной «Возрождение» из соображений безопасности. Об этом сообщает новостной портал Reporter.

Генеральный директор Управления гражданской авиации Эфиопии полковник Весеньеле Хунегнау сообщил репортерам, что после консультаций с соответствующими органами безопасности воздушное пространство в регионе Бенишангуль-Гумуз, где строится плотина, закрыто для всех полетов. Ни один пассажирский или грузовой самолет не будет допущен к полетам над плотиной, однако разрешение на полеты может быть выдано по запросу.

Командующий ВВС Эфиопии генерал-майор Йилма Мердаса также предупредил на прошлой неделе, что ВВС модернизировали свои истребители и способны защитить дамбу от любого нападения противника.

Спорная плотина, которая, как ожидается, станет самой большой в Африке, привела к обострению отношений Эфиопии с Египтом и Суданом.