Барнаул, , 08:23 — REGNUM Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел, считает председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Его комментарий 6 октября приводит официальный сайт Алтайского края.

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Лазарев считает целесообразным увеличение объёмов оказания специализированной помощи жителям региона, у которых выявили коронавирус.

По словам парламентария, обстановка с распространением коронавируса в России является тревожной. При этом все особенности новой патологии тоже ещё неизвестны.

Для помощи пациентам с SARS-CoV-2 в Алтайском крае сконцентрирован «весь кадровый, лекарственный и технический потенциал» в специализированных госпиталях, открытых на базе крупных многопрофильных лечебных учреждений. Лазарев убеждён, что это правильный шаг.

«Надеюсь, до этого не дойдёт, но надо быть готовыми: в зависимости от развития эпидситуации может потребоваться ещё больше таких госпиталей, как в Новоалтайске, чтобы увеличить возможности лечения пациентов с ковидом», — подчеркнул депутат. Он добавил, что в больницах на данный момент есть необходимые препараты, аппараты ИВЛ и оборудование для кислородной поддержки. Медики обеспечены правильной спецодеждой.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 14 334 человек. За неделю в регионе ввели почти тысячу новых ковидных коек. Ковидный госпиталь создан в городе Новоалтайске.

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