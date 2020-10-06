Пермь, , 08:20 — REGNUM В Перми начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. С 5 октября они действуют в Мотовилихинском и Ленинском районах краевой столицы, сообщает краевой минздрав.

1 октября мобильные бригады медиков находились на территории ЖК «Вишневый» (ул. Лядовская, 125) и у центрального рынка.

На сегодняшний день в регионе процедуру вакцинации от гриппа прошли более 520 тысяч жителей, в том числе 170 тысяч детей. Для удобства жителей площадки для вакцинации предусмотрены в торговых комплексах и филиалах МФЦ.

В планах привить от гриппа 1,5 млн человек, что составляет 60% населения. Пермяков призывают пройти вакцинацию, чтобы защититься от болезни.

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