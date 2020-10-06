Чита, , 08:17 — REGNUM В Забайкальском крае с начала сезона зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев присасывания клещей, что существенно ниже, чем в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в числе обратившихся в больницы 914 детей.

При этом клещевым энцефалитом заболели 11 человек, 28 — клещевым боррелиозом. У ещё пяти человек выявлен клещевой риккетсиоз.

«В эпидсезон 2020 года вирусофорность клещей из объектов окружающей среды составила 0,3%, а клещей, снятых с людей, — 0,8%; зараженных боррелиями — 3,4% и 10,5% соответственно, что на уровне среднемноголетних значений», — отметили в управлении.

Одновременно с этим специалисты продолжили работу по профилактике нападения клещей. Так, за минувший сезон они обработали акарицидными средствами более 1,8 тыс. га в местах массового посещения людей. Прививки от энцефалита поставили 22,2 тыс. человек.

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