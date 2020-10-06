Самара, , 08:20 — REGNUM Возобновить некоторые ограничения из-за сложной ситуации с распространением коронавируса могут в Самарской области. Об этом 5 октября сообщил председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, в настоящее время в Самарской области фиксируется высокий уровень выявления коронавируса и рост внебольничных пневмоний. Поэтому может быть принято решение о возвращении к некоторым ограничениям.

Отмечается, что чиновники в самое ближайшее время определят объем этих ограничений. Так, рассматриваются рекомендации по переводу большинства сотрудников на дистанционный режим работы, а также к возврату ограничений деятельности торговых, развлекательных центров, фитнес-клубов и ресторанов. Кроме этого, рассматривают введение запрета на проведение массовых мероприятий в помещениях, а также другие ограничения, которые, по мнению чиновников, смогут качественно переломить ситуацию. Помимо этого, в школах области могут ввести досрочные 14-дневные школьные каникулы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным на 5 октября в Самарской области было выявлено 12 332 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 9611 человек.

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