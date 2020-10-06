Богота, , 08:11 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 7,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 7106 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 862 158.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 132 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 26 844.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 766 300 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 6905 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.