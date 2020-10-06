Великие Луки, Псковская область, , 08:19 — REGNUM В Псковской области продолжается выяснение обстоятельств инцидента с детьми на линейке в школе №7 города Великие Луки. В настоящий момент два ребёнка остаются в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. Исключена версия о наркотическом отравлении детей. Об этом сообщил 6 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети.

Глава региона, взявший ситуацию под свой личный контроль, отметил, что торжественная линейка, в ходе которой ребятам стало плохо, проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, на ней присутствовал дежурный медицинский персонал.

Тем не менее по неизвестной причине 13 детей почувствовали сильное недомогание, жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. Всех детей оперативно госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Вечером в больницу был госпитализирован ещё один ребёнок из этой школы с похожими симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

«У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий произошедшего. Все они детально отрабатываются специалистами. <…> На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — заявил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в разбирательстве задействованы не только правоохранительные органы, но и Комитет по здравоохранению Псковской области, Роспотребнадзор, создана комиссия с участием контрольных органов региона. Ведерников выразил надежду, что 6 октября «картина должна проясниться».

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Как сообщалось, ЧП произошло утром 5 октября у школы №7 в Великих Луках. Во время торжественной церемонии, посвященной присвоению учебному заведению имени пограничника Антона Злобина, десять учащихся разных классов почувствовали сильное недомогание, а трое учеников потеряли сознание.

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