Черкесск, , 07:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыт еще один госпиталь для оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. С 4 октября их принимает на лечение инфекционное отделение в участковой больнице поселка Правокубанский в Карачаевском районе.

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До настоящего времени этот госпиталь находился в резерве. В силу сложившейся обстановки с распространением коронавируса в Карачаево-Черкесии медучреждение вновь развернуто для приема пациентов с COVID-19. Всего в нем создано 60 койко-мест.

Больница в Прикубанке работала с COVID-пациентами и в начале лета 2020 года, поэтому медперсонал уже имеет навыки в их лечении. В госпитале создан необходимый запас медпрепаратов и средств индивидуальной защиты. Предполагается, что в инфекционное отделение будут поступать больные с легким течением заболевания, а также люди старшего возраста, находящиеся в группе риска, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

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