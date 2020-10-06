Пермь, , 07:51 — REGNUM В Перми в 2023 году возведут новое здание художественной галереи. Управление капстроительства Пермского края объявляло аукцион на разработку рабочей документации и строительство здания. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,123 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно условиям техзадания, исполнителю дается восемь месяцев на подготовку рабдокументации, а на собственно строительство отводится два года. Объект должен быть сдан в третьем квартале 2023 года.

Здание построят на ул. Советской, 1. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи. Это позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий. Появятся новые разделы экпозиций: кабинеты графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, а также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

В здании оборудуют образовательный центр, библиотеку музея для 30 тыс. книг, научный архив для 6 тыс. дел, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы, например, по живописи, графике, гончарному делу.

Проект строительства здания художественной галереи является приоритетным и входит в перечень проектов «Пермь-300», которые реализуются к юбилею краевой столицы. Напомним, в 2023 году Пермь отметил 300-летие.

Пермская художественная галерея сейчас расположена в здании Спасо-Преображенского собора. Учреждение открыто в 1932 году. С этого времени объемы экспонатов увеличились более чем в 25 раз. Выставочных площадей уже не хватает. В настоящее время для посетителей показывается 1,5% всей коллекции. Среди знаковых экспонатов — всемирно известные деревянные скульптуры «Пермские боги».

В реставрации нуждается 40% экспонатов. Галерея намерена в 2020—2023 годах восстановить около 1 тыс. предметов.

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