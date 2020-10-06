Чита, , 07:50 — REGNUM В Забайкальском крае фиксируют увеличение числа чиновников и медицинских работников среди выявленных носителей коронавируса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по региону.

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По словам руководителя ведомства Светланы Лапы, групповой заболеваемости в медучреждениях не зарегистрировано.

«Снизилась доля работников промышленности, но возросла доля госуправления и остаётся высокой доля работников образования», — отметил она.

Отмечается, что в сентябре в регионе началась вторая волна эпидемии коронавируса. Показатели ежедневного прироста стали достигать пиковых значений середины июня. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 6692.

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