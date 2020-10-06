Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 6,69 млн, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Только за минувшие сутки в стране выявили 61 267 инфицированных SARS-CoV-2. Также за 5 октября в Индии подтвердили еще 884 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на территории республики стали 103 569 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Индии выявили свыше 74 тыс. новых случаев заражения коронавирусом нового типа. К тому времени уже более 5,5 млн жителей страны выздоровели от заболевания коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии за сутки выявили свыше 74 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2