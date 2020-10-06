Улан-Удэ, , 07:41 — REGNUM Фенольное озеро, располагающееся практически в центре Улан-Удэ, планируется ликвидировать посредством сжигания. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы Николай Будуев.

Политик в видеоролике напомнил, что в городе уже есть огромные проблемы, связанные с загрязнением воздуха.

«Но нам приготовили ещё одно «счастье» в виде сжигания фенольного озера. Фенольное озеро — это 70 тысяч тонн отходов, которые остались от ЛВРЗ. Отходов токсичных. Если кто-то считает, что такое количество отходов можно сжечь без вреда для окружающей среды и здоровья людей, то он глубоко заблуждается», — отметил он.

По его словам, предполагается сжигать отходы два года подряд практически в круглосуточном режиме. При этом сам депутат считает, что единственным решением проблемы является его вывоз. Николай Будуев также напомнил, что «озеро» уже сейчас постепенно загрязняет грунтовые воды, поэтому решать проблему нужно как можно быстрее.

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