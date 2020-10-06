Пермь, , 07:29 — REGNUM В Перми бывший директор гимназии №17 Элеонора Падей решила оспорить увольнение, которое инициировал работодатель, и обратилась в суд. Она требует, чтобы муниципальный департамент образования восстановил ее на работе. Копия заявления направлена в прокуратуру. Кроме того, подготовлены заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру о неправомерности увольнения, сообщают СМИ.

Элеонора Пандей возглавляла одну из старейших и престижных школ с 1976 года. В августе 2020 года экс-директор отметила 85-летие. 1 октября стало известно о том, что чиновники уведомили руководителя гимназии об отставке. По информации издания «Коммерсантъ», на вакантное место претендует глава департамента образования Перми Людмила Серикова.

Между тем родительское сообщество выступило против увольнения Элеоноры Пандей с поста директора гимназии. Появилось обращение к краевой власти с просьбой оставить Пандей в качестве руководителя образовательного учреждения. С родителями и педколлективом встретилась заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам Людмила Гаджиева. Она настаивала на уходе Пандей с поста директора, однако натолкнулась на несогласие со стороны участников встречи.

Сейчас Элеонора Пандей, несогласная с увольнением и оспаривающая решение городской власти, продолжает свою деятельность в качестве директора гимназии. «Попечительский совет гимназии № 17 опровергает информацию об уходе Элеоноры Николаевны Падей с поста директора», — сказала председатель совета Ольга Голубцова. Информация об этом опубликована на портале 59.RU.