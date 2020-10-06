Горно-Алтайск, , 07:25 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 4095.

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«Коронавирус подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 20 жителей Онгудайского района, в том числе у трёх детей; у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у 12 жителей Майминского района; у 10 жителей Усть-Канского района; у шести жителей Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания. В круг контактных лиц входили лишь 29 человек из 88.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 3003 человека, в том числе 85 за последние сутки. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 24.

Как сообщало ИА REGNUM, скончался 69-летний житель Алтайского края, прибывший ранее в регион. Коронавирус у него был подтверждён 4 октября, на следующий день мужчина скончался в результате повторного инфаркта миокарда.

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