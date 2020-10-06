Кызыл, , 07:20 — REGNUM В столице Тувы Кызыле произошло очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте по городским маршрутам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, согласно решению правительства, цена за проезд составит 20 рублей.

Как отмечается, постановление от 29 сентября вступит в силу через десять дней после публикации документа.

Кроме того, представители мэрии обсудили с пассажироперевозчиками возможность увеличения числа автобусов на маршрутах,.

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