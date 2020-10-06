Барнаул, , 07:14 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM 6 октября в краевом правительстве, в регионе ожидаются дожди и мокрый снег с порывистым ветром.

По данным Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в ближайшие трое суток — 6, 7 и 8 октября. Местами может образоваться временный снежный покров. Температура ночью составит −5… +1 °С. Днём воздух прогреется до +7 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области мокрый снег прогнозируется уже в первую декаду октября 2020 года.

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