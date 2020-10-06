Новоалтайск, Алтайский край, , 07:04 — REGNUM По решению министерства здравоохранения Алтайского края в городе Новоалтайске создали ковидный госпиталь.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, вопросы маршрутизации проживающих в городе и Первомайском районе пациентов с другими заболеваниями решены.

В целом за неделю в Алтайском крае ввели почти тысячу новых ковидных коек. Власти назвали эпидситуацию в регионе сложной. На фоне роста сезонной заболеваемости ОРВИ увеличивается в разы количество обращений за медпомощью.

На утро 5 октября в регионе насчитывалось 3020 коек. Свободными остаются около 300.

Ковидный госпиталь в Новоалтайске развёрнут на базе стационара городской больницы. За несколько дней медучреждение заполнилось пациентами на 74%. Лечение получают более 300 человек с COVID-19 и вирусными пневмониями.

Как сообщало ИА REGNUMИ, по состоянию на 5 октября в Алтайском крае было выявлено 14 334 носителя коронавируса.

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