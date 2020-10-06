Пекин, , 06:34 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не было зафиксировано в Пекине, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, в городе также за сутки не было выявлено ни одного нового «импортного», то есть выявленного у прибывшего из-за рубежа, случая опасной инфекции.

Последний ан данный «импортный» случай COVID-19 был выявлен 24 сентября. Он же стал первым таким случаем, зафиксированным после возобновления Пекином прямого международного авиасообщения 3 сентября.