Абакан, 6 октября 2020, 06:34 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве республики.
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Умерла 94-летняя жительница города Абакана. Женщина страдала сопутствующими хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
За весь период в республике скончался 51 пациент с SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 6 октября коронавирус выявлен у 4660 человек.
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