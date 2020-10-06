Абакан, , 06:34 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве республики.

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Умерла 94-летняя жительница города Абакана. Женщина страдала сопутствующими хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За весь период в республике скончался 51 пациент с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 6 октября коронавирус выявлен у 4660 человек.

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