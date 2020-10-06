Шанхай, Китай, , 06:31 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки выявлено два новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного локального, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Один из заболевших прибыл в аэропорт «Пудун» китайского мегаполиса из США 3 октября и является гражданином Китая. Вторым заболевшим является филиппинский моряк, который покинул Филиппины 24 июля прибыл в Шанхай 30 сентября.

Оба заболевших были помещены на карантин. В общей сложности 72 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были взяты под наблюдение медиков.

В Шанхае с начала эпидемии было зафиксировано 680 «импортных» случая опасной инфекции, из которых 623 человека выздоровели, еще 59 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях города. Число локальных случаев в Шанхае достигло 342, включая семь смертельных.