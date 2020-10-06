Пекин, , 06:26 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 12 новых «импортных», то есть прибывших из-за рубежа больных COVID-19 было выявлено в стране за прошедшие сутки. Ни одного случая подозрения на инфекцию или случая гибели людей за сутки выявлено не было в стране.

Из больниц страны было выписано семь пациентов, переболевших опасно инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 85 482 с начала эпидемии, из них 80 635 человек выздоровели, 4634 человека скончались.