Екатеринбург, , 06:20 — REGNUM В Свердловской области защитные маски можно приобрести по три рубля за штуку. А если покупать сразу 50 пачек, то цена окажется ещё ниже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, по такой цене их продают в сети «Красное и белое». При этом в ряде других мест они могут обойтись дороже. Например, в сети аптек «Живика» одна маска стоит 15 рублей, то есть в пять раз дороже.

Отметим, дефицита этих средств защиты в регионе нет. Как сообщало ИА REGNUM, на территории Свердловской области с мая действует масочный режим. Правда, соблюдают его далеко не все.