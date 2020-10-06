Улан-Удэ, , 06:16 — REGNUM Служба государственной статистики по Бурятии ко Дню учителя опубликовала данные о средней зарплате педагогов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата, всего в республике насчитывается почти 8,4 тыс. человек, осуществляющих образовательную деятельность.

98,4% из них работают в государственных и муниципальных учреждениях. Наибольшее число учителей сосредоточено в столице региона Улан-Удэ — около 2,8 тыс. или 34,4%. Более половины работают в сельских школах.

«В январе — июне 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Бурятии составила 35 062 рублей», — добавили в службе.

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