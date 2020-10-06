Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM В Свердловской области собственникам запрещено пускать посетителей без масок. Об этом говорится в дополнениях к указу губернатора Евгения Куйвашева №100 о режиме повышенной готовности.

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Речь идёт о помещениях для продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. На собственников налагается обязанность не допускать граждан без масок. Отметим, масочный режим действует в том числе и в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности на Среднем Урале ужесточён. Изменения вступили в силу 6 октября.