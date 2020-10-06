Красноярск, , 06:11 — REGNUM В Красноярске более 170 автобусов сняли с линии за несоблюдение масочного режима.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в городском общественном транспорте усилена работа по соблюдению масочного режима. Участники рейда, состоявшегося 5 октября, проинспектировали более 40 автобусов.

Если в транспорте были замечены члены экипажа или пассажиры без средств индивидуальной защиты, то на конечной остановке автобус снимали с линии. Пассажиров без маски привлекли к административной ответственности.

По словам замруководителя департамента транспорта Игоря Манченко, 5 октября за несоблюдение масочного режима сняли с линии пять автобусов, на двоих пассажиров составили протоколы об административных правонарушениях.

За всё время пандемии состоялось около 1200 рейдов, проверено 2,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Была временно (до устранения выявленных нарушений) приостановлена работа 177 автобусов и троллейбусов. В отношении пассажиров составили 15 протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 5 октября коронавирус был выявлен у 20 587 человек.

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