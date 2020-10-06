Мехико, , 05:33 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки был зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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В частности, за 5 октября в стране подтвердили 28 115 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также этот день стал рекордным для Мексики и по числу летальных исходов среди заболевших — 5 октября скончались 2789 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на мексиканской территории достигло 789 780. Всего с начала пандемии в Мексике жертвами осложнений COVID-19 стали 81 877 человек.