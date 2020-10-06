Пекин, , 05:23 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных» случаев в Китае достигло 2933 с начала эпидемии. К «импортных» относятся те пациенты, что больными COVID-19 прибыли из-за рубежа.

Из общего числа новых «импортных» случаев, пять пришлось на провинцию Гуандун, три — на провинцию Сычуань и два — на Шанхай. По одному случаю выявлено в Тяньцзине и Шэньси, сообщили в комиссии.

Всего 2720 «импортных» пациентов было выписано из больниц страны за все время эпидемии, и еще 213 продолжают оставаться в больнице, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей среди этой группы пациентов не зафиксировано.