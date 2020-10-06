Новосибирск, , 04:59 — REGNUM В Новосибирской области с начала сентября против гриппа уже привито 803 410 человек. Это почти половина от плана на текущий эпидемический сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Накануне, 5 октября, область получила ещё одну партию вакцины против гриппа — «Совигрипп» для взрослых (193 430 доз).

В сентябре регион получил 742 210 доз «взрослой» вакцины и 190 430 «детской».

Планируется, что в 2020 году против сезонного гриппа будут привиты 1 миллион 700 тысяч новосибирцев или 60% от численности населения. Сейчас привито 28,7% жителей Новосибирской области.