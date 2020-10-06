Сеул, , 04:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 75 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Среди них 66 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются завозными. Центр отмечает, что уже шестой день в Южной Корее выявляют не более 100 случаев инфицирования SARS-CoV-2 ежедневно. При этом последние пять дней в стране делали меньше тестов на выявление коронавирусной инфекции в связи с праздниками.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 24 239. За 5 октября летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в стране не фиксировалось. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 422 человека.