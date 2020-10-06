Пекин, , 04:20 — REGNUM Бывший высокопоставленный дисциплинарный инспектор Китая попал под подозрение в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов страны, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший инспектор уровня замминистра группы дисциплинарной инспекции ЦК Компартии Китая Дун Хун попал под расследование Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Подробности расследования против Дуна не сообщаются. Однако, как правило, подобная формулировка означает причастность к коррупции.