Наньнин, Китай, 6 октября 2020, 04:12 — REGNUM Онлайн-фестиваль дуриана открылся в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.
Церемония открытия Китайско-Малайзийского (Гуанси) онлайн-фестиваля Дуриана в магазине беспошлинной торговли пилотной зоны свободной торговли в Гуанси.
После церемонии гости купили 300 тыс. дурианов за 51 минуту в рамках онлайн-фестиваля. Помимо главной площадки в Гуанси, аналогичная торговая площадка была создана в Малайзии. Мероприятие продлится четыре дня.
Напомним, что дуриан — это южный экзотический фрукт с крайне специфическим запахом, которые никого не оставит равнодушным. При этом, отмечается, что, если преодолеть неприязнь и попробовать мякоть на вкус, она может оказаться достаточно аппетитной.