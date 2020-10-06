Кингстон, , 04:06 — REGNUM Тропический шторм «Дельта», зародившийся в Атлантическом океане, 5 октября усилился до урагана. Об этом 5 октября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По информации центра, в настоящее время скорость ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с. Он находится на расстоянии около 216 км в южном направлении от находящегося на Ямайке города Негрил, передвигаясь со скоростью 13 км/ч на северо-запад.

Ожидается, что уже в ночь на 6 октября «Дельта» приблизится к Каймановым остовам, Кубе и юго-востоку Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карибском море 5 октября сформировался тропический шторм «Дельта».

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