Тайюань , Китай, , 03:53 — REGNUM В провинции Шэньси на северо-западе Китая готовятся собрать миллион тонн урожая киви в этом году, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

По данным Центра фруктовой промышленности Шэньси, темпы роста мировых площадей выращивания киви и урожайности за последнее десятилетие выросли на 71,25% и 55,58% соответственно, превзойдя по этим показателем 27 других видов фруктов вроде цитрусовых и яблок.

На конец 2019 года Китай обладал 290 тыс. га площадей, где выращиваются киви, при этом годовой объем производства фрукта составил 3 млн тонн.

По данным таможне города Сианя, столицы Шэньси, было экспортировано 17,9 тыс. тонн свежих фруктов на сумму 136 млн юаней (около $20 млн) в период с января по июнь текущего года, что на 14,92% и 12,14% соответственно больше в годовом исчислении.

Экспорт свежих яблок, груш и киви составил 98,43% от общего объема экспорта свежих фруктов в провинции, при этом экспорт киви взлетел на 92% до 6,56 млн юаней за первую половину года в годовом исчислении.