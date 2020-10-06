Пекин, , 03:49 — REGNUM Холодный фронт продолжит охлаждать Китай в ближайшие два дня, принеся снижение температур и сильный ветер, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая, с 8:00 по местному времени 5 октября по 8:00 следующих суток холодный фронт приведет к падению температур на 4−6 градусов Цельсия в ряде районов страны к югу от реки Янцзы, а также в провинции Гуйчжоу на юге Китая.

Центр также прогнозирует от легкого до умеренного дожди в ряде регионов на северо-западе и юго-западе Китая в ближайшие трое суток. При этом, ураганы возможны на юго-западе Китая, а также на острове Хайнань и в ряде районов провинции Юньнань.