Куала-Лумпур, , 01:42 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин ушел на самоизоляцию после выявленного случая заражения коронавирусом в малайзийском правительства. Об этом политик заявил в официальном обращении.

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По словам Яссина, он пробудет на самоизоляции до 10 октября и продолжит исполнять свои обязанности удаленно. Такое решение он принял после встречи с министром религиозных отношений, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Результаты тестов на выявление SARS-CoV-2 у самого главы правительства Малайзии пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Малайзии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, за 1 октября в стране выявили второй крупнейший прирост новых случаев заражения после 4 июня 2020 года.

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