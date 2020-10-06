Москва, , 01:21 — REGNUM Правоохранительные органы в России в январе-августе 2020 года увеличили число выявляемых преступлений на 0,9%. По итогам периода показатель превысил отметку в 1,3 млн, говорится опубликованном 5 октября сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в стране.

По данным ведомства, на деяния небольшой и средней тяжести приходится 72,6%, но в совокупности их число снизилось на 3,1%. В категории тяжких и особо тяжких преступлений, напротив, наблюдается рост на 13,1% — до 375,2 тысячи.

В целом по России уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года увеличился с 922,8 до 931,6, а по тяжким и особо тяжким деяниям — с 225,8 до 255,6.

«Наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Амурской области, Еврейской автономной области и Туве», — сообщили в Генпрокуратуре.

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